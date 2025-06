Kolmapäeval ​​oli tööjärjega jõutud nelja mahuti juurde. Nagu osaühingu Bioforce arendusjuht Karl Koort selgitas, on kaks neist kääritid ja kaks järelkääritid, kõigi suurus 5000 kuupmeetrit. Hiljem lisanduvad veel üks kääriti ja 600-kuupmeetrine eelmahuti. Kääritites hakkab käima anaeroobne kääritamine, mille käigus mikroorganismid lagundavad orgaanilist ainet ning tekib biogaas. "Osa niinimetatud tünnidest on lihtsalt mahutid, kus hoitakse kääritusjääki enne, kui see põllule väetiseks läheb," lausus Koort.