Viimased aastad on näidanud, et sularaha pikaaegne hoidmine pangakontol on kõige kindlam viis oma säästude väärtust kahandada, sest inflatsioon ületab mitmekordselt isegi tähtajaliste hoiuste tootlust. Üks viis inflatsiooniga võidelda ja oma raha väärtust säilitada on investeerida kulda.