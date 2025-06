Pikk nädalavahetus: põlenud saun, tülid ja joobes alaealised

Viljandi politseijuht Margus Sass on tõdenud, et riigipühad kipuvad eestlastel üha enam muutuma joomapeoks. Olgu selleks 24. veebruar, 23. juuni, 20. august või mõni muu riigile oluline päev – kuidagi ei püüta seda seostada asjaoluga, et need on kuupäevad, mil Eestile vabadus tagasi võeti, vaid seostatakse seda vabadust alkoholi ja pidutsemisega. Tänavu pikendas jaanipäev nädalavahetuse neljapäevaseks ning sel ajal oli politseil ka omajagu tööd.