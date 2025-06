Sakslanna vahetusvanemad: valmistusime, et saame teismelise, kes tuleb siia uksi paugutama

Klemmer tunnistas, et kartis tõesti väga uude perre minna, kuid praegu tunneb ta, et ei oleks osanud paremat peret soovidagi. Oma peres on ta ainus laps ning tema vanemad on vahetusvanematest paarkümmend aastat vanemad. "Elu õdedega on tore," nentis ta, aga lisas muiates: "Neil on palju energiat ja vahel on raske leida hetke lihtsalt omaette olemiseks. On hetki, kui nad lähevad natuke pööraseks."

Kodutunnet aitas sakslannal luua ka see, et kui ta vahetuspere juurde oli saabunud, võtsid nad koos ette tema toa remondi. Ta sai ise oma toa kujundada ja valida seinavärvid, üheskoos pandi kokku uus mööbel. "See tunduski nagu minu tuba. Raske öelda, millal see päris kodutunne tekkis, aga ega see olegi üks kindel hetk. Ühtäkki lihtsalt avastad: "Ah jaa, ma elan siin ...""

Kui Mathilda Klemmer Eesti pere juurde oli saabunud, võis ta oma toa sisustada enda maitse järgi. Foto: Marko Saarm

Elu Eestis ja Saksamaal Klemmeri meelest kuigivõrd ei erinegi. "Eestis on lihtsalt rohkem sääski," ütles ta muiates ning lisas, et suurim erinevus on temale ikkagi see, et kui Saksamaal elab ta suurlinnas, siis siin elab väikse riigi väikelinnas. Düsseldorfis saab Klemmer kõik oma käigud tehtud rattaga ja nende perel autot ei ole. Siinne pere sõltub väga palju just autodest. "Siin pean trenniminekuks kõigepealt sõitma bussiga Viljandisse."