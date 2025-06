GALERII Viljandi lennuvälja kohal sai 215 euro eest vabalt langeda

​Sakala ajas juttu kahe tandemhüppe sooritanud tartlannaga. Tartu ülikooli kliinikumi ämmaemand Maris Raude ning ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekanaadi juhataja Klaarika Marton on sõbrannad ja nagu sõbrannadele kohane, otsustasid teha koos ka tandemhüppe. Raude rääkis, et kunagi tahtis ta minna allveesukeldumist õppima, aga loobus, sest Eestis pole eriti kusagil sukelduda nii, et vee all ka midagi näha oleks. Miks ta otsustas nüüd hoopis taevasse pürgida ja langevarjuga hüpata? "Tahan tunda vabaduse tunnet," vastas Raude.