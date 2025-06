VIDEO JA GALERII Nele-Liis Vaiksoo läheb esimest korda elus suurele peole tantsima

Kas Vaiksoo jõuab tantsimise kõrvalt ka laulupeole, pole veel teada. "Kui mul õnnestub pilet hankida, siis ... Aga kui ei õnnestu, vaatan laulupidu kindlasti telekast. Olen ikka iga keharakuga eestlane. Kui välismaal elasin ja õppisin, siis vaatasin laulupidusid ekraanilt. See on eestlaste jaoks lihtsalt nii oluline sündmus," lausus ta ning lisas, et seni on ta oma eluajal käinud kõigil laulupidudel.