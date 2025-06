LEIA END PILDILT! Olav Ehala imeline juubelikontsert lõppes tormilise aplausiga

Helilooja ja pianist Olav Ehala on 75 aastaga jõudnud kirjutada lugematul hulgal imelise meloodiaga meeldejäävaid laule, filmi- ja teatrimuusikat. Ka Villjandi suveooperi kontserdil kõlas varasemast loominguperioodist muusikat filmist "Don Juan Tallinnas" ning etendustest "Johnny" ja "Thijl Ulenspiegel". Samas ei puudunud kontserdilt Ehala veelgi tuntumad laulud, mis olid saanud uue ja värske arranžeeringu.

​Terve põlvkond lapsi ja noori on üles kasvanud Ehala filmimuusika saatel. Filmi "Nukitsamees" lauludest on paljudele hästi tuntud "Kodulaul", "Rahalaul", "Vitsalaul" ja "Valulaul". "Karoliine hõbelõnga" filmist on pärit populaarsed "Vokilaul", "Näkilaul" ja "Lambalaul".​ Kontserdi nimilugu "Kirsiõite tolm" pärines Ehala varasemast loomingust ning sümboliseeris Ehala muusika ilu ja loomingulist protsessi, sest pärast õitsemist kasvavad ju kirsid.