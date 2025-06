Legendaarne helilooja: ei usu, et keegi jätab pileti hinna pärast kontserdile minemata

"Seejärel võeti üks korrus majalt maha, nii et need tegelikult ei häiri üldse. Haljastus on vahel, suured puud kasvavad, nii et seal on väga hea elada. Kui isa ehitama hakkas, siis ema täheldas, et tahab linnas elada, mitte kusagil metsas. Nüüd on see praktiliselt kesklinn, aga ümberringi on suured puud ja ilusad aiad. Ja vaikne, see on õnnistuseks. Suviti ongi nagu suvekodu," ütleb Ehala.