VIDEO JA GALERII Eesti üks suuremaid kaupmehi ostab ainulaadse luksuslimusiini

Autosõbrast kaupmees nendib, et sellistel autodel on väärtus ainult sel juhul, kui need on taastatud võimalikult originaalilähedaselt. Vastasel korral oleks see lihtsalt paksu pahtlikorra alla maetud odav käkk. Kuna ZIS-110-t ei saanud Nõukogude Liidus kunagi poest osta – see oli mõeldud ainult tippnomenklatuurile, mistõttu toodeti seda ainult mõni tuhat eksemplari –, siis ongi see Grossi jaoks huvitav sõiduk. "Proovin hankida Nõukogude autoajaloost selliseid masinaid, mis ei olnud päris igapäevased. Tavalisemad sõidukid on kollektsioonis juba olemas. Tšaika on mul olemas, ZIS-110 on seni veel puudu," põhjendab Gross kopsakat väljaminekut.