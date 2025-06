Nädala logistik Omniva ei koli, vaid sulgeb postkontori

Viljandi südames asuva postkontori viimine viimasesse enne linna piiri asuvasse majja jaotuskeskusesse enamiku silmis selle loogikaga kokku ei lähe. Vastupidi: kui Omniva esindajad leiavad, et linna servas, kuhu bussid ei käi, on postiteenus inimestele sama kättesaadav kui bussijaama kõrval kaubanduskeskuses, ei tunne nad elu ega kaarti. Nimetagem asju õigete nimedega: kõigi nende jaoks, kel autot ei ole, Omniva mitte ei koli, vaid sulgeb Viljandi postkontori.

Ma ei tea, millal teil oli viimati vaja kellelegi külmikut või diivanit saata, aga oma kolimistest mäletan, et nende veo puhul ei ole kõige keerulisem mitte punktide A ja B vahel sõitmine, vaid sobiva suurusega auto leidmine ja asjajuraka selle peale vinnamine. Neid kahte asja on paraku vaja teha ka selleks, et külmik postkontorisse saada, nii et sama hästi võib selle juba ise kohale viia või üldse kullerit kasutada.