Viljandi saab ühe põgenemistoa võrra rikkamaks

"Lennukitehase kelder on avatud väga harva ja sellisel kujul ei pruugi seda enam kunagi näha, sest arendajal on hoonega omad plaanid. Minu soovitus on selge: kes tahab näha ja kogeda, pangu plaan paika ja broneerigu endale pääse esimesel võimalusel," rõhutas Suga ja lisas, et Viljandi noored teevad lahedat asja.

Klientide puuduse ees ei tunne hirmu ka aastaid Viljandis tegutsenud põgenemistoa Castle Escape omanik Andreas Siimon, kes rääkis, et alguses olid nad isegi arvanud, et kord seal käinud inimesed enam tagasi ei tule, aga statistika kõneleb hoopis teist keelt. "Meil on püsikliente, kes on sama mängu rohkem kui kümme korda mängimas käinud ja teavad seda läbi ja lõhki."

Ta tõdes, et on ka neid kliente, kes on aastaid tagasi käinud, mängu sisu juba unustanud ning tulevad nostalgitsema. Siimoni väitel jäävad grupile enim meelde mängu algus ja lõpp ehk suhtlus mängujuhtidega. Tema sõnul lähtuvad põgenemistoa tegijad sellest teadmisest ja meelitavad end mõttega, et korduvkülastajad käivad nende endi pärast.