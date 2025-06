Silotegu vihma kiuste sujub, aga mais kiratseb

Mangeni PM-i Kõo põllumajandusettevõtete agronoom Andrei Pukman ütles, et rohusöödaga on tänavu hästi: esimene niide on lõpetatud ja teine algab.

"Esimese niitega saime juba üle poole rohusilost kätte," nentis ta. "Teisalt ei ole sööda koha pealt veel täit kindlust, sest meie veiste söödaratsioonis on 90 protsenti maisi, aga selle kultuuri kasvuks on ilm esialgu olnud pime ja jahedavõitu. Kokku tahame sügiseks koguda 30 000 tonni maisisilo."

Pukman lisas, et tänapäeval on maisi sordid lühema kasvuajaga ja sobivad ka põhja poole, neid kasvatatakse ka Soomes, Rootsis ja Taanis. Mangenil on tänavu maisi all 760 ja mullu oli 830 hektarit. "Rohusilo kvaliteet kõigub rohkem, maisi oma on stabiilsem," kõneles Pukman. "Eestis enamik veisekasvatajad suurendab maisi osatähtsust söödaratsioonis, keskmiselt on see juba 60 protsenti."

Ettevõttel on praegu 2000 lüpsilehma ringis ja sama palju noorkarja.

Tarvastu kandis toimetava osaühingu Karpo juht Kalev Nurk rääkis, et esimese siloniite lõpetas ettevõte eelmisel nädalal, aga laupäeval oli see töö raske, sest vihm lamandas rohtu. "Heinateoks ei ole ilma, aga mingil määral vajame loomasöödaks ka seda."