Muuseum avas esietenduseks näituse

Muuseumi kodulehel on kirjas, et väljapanek kergitab katet näidendi sündmustiku taustalt ja tegelaste prototüüpidelt, pakkudes vastust küsimustele, kas selles seiklevad kummalised viljandlased olid päriselt olemas; kuidas Viljandi suurejoonelist 700. aastapäeva tegelikult tähistati; millise salapärase maali peitis dissident Martin Kass kommunistide eest oma sahvrisse ning missugune tunnustatud Eesti kunstnik töötas muuseumis kütjana ja maalis topistele taustu. Veel saab teada, mismoodi Paul Kondase unelmate Lilleneiu ja Lumehelveke originaalis välja näevad; miks Kondast ei võetud Viljandi kunstiklubi liikmeks ning mis see Viljandi kunstiklubi üldse on.