Laulupeotuli soojendab Viljandimaad

"Siin on loodud tema tuntumaid palasid "Kaunimad laulud" ja arvasime kogukonnaga, et tuleks taastada ajalooline kogukonna park," rääkis Paistu rahvamaja juhataja ja Tarvastu piirkonna kultuurijuht Gertu Viiask. "Peame siin pargis ka jaanipäeva. Ajalooliselt on siin varemgi jaanitulesid tehtud."