Valla valimiskomisjonil tekkis teiste vallaametnikega suheldes juhtunu tõttu kahtlus, et Mustla piirkonnas elav Kairi Kärner ei olegi enam Viljandi valla kodanik. Registrist kontrollides selgus, et ta on end juba poolteist aastat tagasi Tallinna linna sisse kirjutanud. Et kohaliku omavalitsuse volikogu liikmed peavad olema sama omavalitsuse kodanikud, arvas valla valimiskomisjon Kärneri neljapäeval vallavolikogust välja.