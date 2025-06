"Suveõhtu ooperi" lõppedes tänas festival Ene Rindesalu

Kolmapäeva õhtul nägi Suure-Jaani kooli aulasse kogunenud publik laulueriala tudengite kontsertlavastust "Suveõhtu ooper". Lavastaja ja ooperistuudio juhendaja Pirjo Levandi rääkis numbrite vahele stuudiost ning muusikast, mida tudengid esitavad.

​Levandi nentis, et ooperilaul pole tänapäeval meesterahvaste seas enam kuigi populaarne. "Ooperistuudio kolmandal kursusel õpib seitsme naise kohta üks noormees ja magistriõppes kaheks naise kohta kaks meest, kes on imporditud Hiinast." Suure-Jaani koolis esines kuus magistriõppe tudengit ja nende kõrval ka üks bakalaureuseõppe kolmanda kursuse tudeng. "See teeb täna õhtul mehe kohta kaks ja pool naist," sõnas Levandi.

Et ainult naistele kirjutatud oopereid pole, oli ta palunud igal tudengil valida ühe aaria ning nendest aariatest kujundas ta lavastuse nii, et kõik lauljad saaksid ühepalju rakendust ning oleksid laval kord solisti, kord taustanäitlejana.

"Lavastades lähtusin sõnast ja muusikast, mitte konkreetsetest ooperitest. Põimisin need aariad üheks popurriiks. Kava toob välja inimeste kiiksud ning on õnn, kui meie ümber on inimesed, kes võtavad meid sellisena, nagu oleme, ja me ei pea kandma maske, et teenida teiste heakskiitu."

​Pirjo Levandi oli oma õpilastega Suure-Jaani muusikafestivalil esimest korda. "Pabistan ilmselt rohkem kui tudengid, kes kava esitavad," ütles ta.

"Suveõhtu ooper" tõi lavale Eesti muusika- ja teatriakadeemia laulueriala tudengid Anastassia Danilenko, Naira Hatšaturjani, Viktoria Lykova, Birgita Palo, Melissa Purasoni, Ruyao Wangi ja Joosep Väli. Foto: Kaie Mölter

​"Suveõhtu ooperi" lõppedes tänas festivali korraldaja Priit Toobal esinejaid ning rõhutas, et festivalil ja muusikakõrgkoolil on pikaajaline koostöö ja seda on eest vedanud Ene Rindesalu.

"Ene Rindesalu on toonud ooperistuudiot siia 20 korda. Et meie festival tal meeles oleks ja ta ka edaspidi noori festivalile esinema tooks, kingime talle pildi temast endast," lausus Toobal ning ulatas Rindesalule Jaanus Siimu suure raamitud foto ühelt Kappide majamuuseumi esinemiselt, kus Rindesalu on klaveri taga.