Elurajooni alla jääva sadakonna inimese säilmeid ootab tõenäoliselt uus viimne puhkepaik

Augustis ja septembris tehtud arheoloogilised uuringud hõlmasid hinnanguliselt kolmandikku olemasolevast kalmistust. Nende põhjal on kindlaks tehtud, et tulevase elamukvartali alt avastatud kalmistule on maetud inimesed, kes olid paigutatud teise maailmasõja ajal, hiljemalt 1943. aasta jaanuari või septembri ja oktoobri vahel rajatud ning vähemalt 1944. aasta 28. juunini endise Eesti kaitseväe laskemoonaladudes tegutsenud vene rahvusest tsiviilisikute põgenikelaagrisse. Laagrisse oli paigutatud vähemalt 1065 isikut, kellest rohkem kui pooled olid alla 15-aastased lapsed.