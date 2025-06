RAUL EAMETS Tööturu andmed näitavad, et majandus vaikselt kosub

Bigbank pakkus detsembris Postimehe suures majandusennustuses, et Eesti majanduskasv tuleb sellel aastal 0,9 protsenti. Peab tunnistama, et erinevalt paljudest teistes prognoosijatest ei ole me pidanud oma arvamust poole aasta jooksul muutma.

Tõsi on ka, et inflatsioon on endiselt kõrge, eri prognoosijad ennustavad seda käesolevaks aastaks 5 ja 6 protsendi vahele. Hinnatõusu juures on nii väliseid tegureid (toiduainete ja nafta maailmaturu hind) kui ka sisemisi tegureid (käibemaksu tõus).