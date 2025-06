Raassilla moto- ja vabaajakeskus pälvis Regionaalmaasika

Keskuse eestvedaja Peeter Peek nimetas seda tunnustust seni suurimaks. "See riiklik auhind tähendab mulle palju. See on seni suurim tunnustus, mis ulatub juhist kaugemale," lausus ta ning tõi esile kaks olulist toetajat: vallavanema Alar Karu ja keskuse igapäevatöös tema parema käena tegutseva Gabriel Vaarmani.