Viljandi haigla juht Priit Tampere: teekond uue haiglani oli kui alpinistil, aina üles ja alla

Tegelikult oli juba Viktor Sarapuu (Viljandi haigla juht aastatel 1996–2002) hakanud rääkima sellest, et vana maja on haige. See oli 2001. aastal, kui loodi Viljandi Haigla sihtasutus. Ülle Lumi mõte oli koondada perearstid ja haigla ühe katuse alla, haigla oli siis kavas linna tuua küll vähendatud mahus.