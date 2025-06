Postkontor kolib Viljandi südamest viimasesse majja linna servas

Omniva hakkab maakondlikke postkontoreid liitma oma jaotuskeskustega ja Viljandi postkontor on esimeste seas. See tähendab, et seni kesklinnas Uku keskuses tegutsenud kontor suletakse ja postiteenuste saamiseks tuleb minna Männimäe kaugemas servas paiknevasse jaotuskeskusse.