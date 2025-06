Viljandimaa ettevõte kuulutati tippinnovaatorite programmi võitjaks

"Mikskaar Miksgrow paistis silma sellega, et tema lahendus väärindab Eesti toorainet ja on potentsiaaliga, mis ulatub oluliselt kaugemale meie piiridest," ütles Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse (EIS) juhatuse esimees ja žürii liige Ursel Velve. "Selline tulevikku vaatav innovatsioon on täpselt see, mida Eesti ettevõtlus vajab: keskkonnasäästlik, süsteemne ja rahvusvaheliselt skaleeritav."