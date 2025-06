Käes on rattavarguste kõrghooaeg. Paalalinnast varastati lukustatud ratas

Viljandi politseijaoskonna menetlusjuht Meelis Lill rääkis mullu Sakalale, et jalgrattavarguste haripunkt on aastast aastasse sama ning kõige suurem tõenäosus on oma varast ilma jääda maist septembrini. Nendel kuudel pannakse toime 70 protsenti terve aasta rattavargustest. Talvel varastatakse trepikotta jäetud või kortermaja lukustatud panipaikadesse pandud rattaid.

Lill tõdes, et varaste motivatsioon aina kasvab, sest rattad on nõutud kaup. Jalgrataste hind on kerkinud ja kuna ülemaailmsed sündmused on põhjustanud tarneraskusi, otsitakse neid järjest enam ostu-müügikuulutuste kaudu. "Suurenenud on ka nende avaldajate arv, kes on oma varastatud ratast linnaruumis näinud juba uue omaniku käes."