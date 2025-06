Sakala uuris kolmelt Viljandimaa tänavuselt gümnaasiumilõpetajalt, kui suureks nemad oma lõpupäeva kulusid hindavad ja mida see pere rahakotile tähendab, ning sai teda, et nemad pole ulmelistesse summadesse kaldunud, kuid on lõpupäeva eelarvesse arvestanud siiski sadu eurosid.