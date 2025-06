Hoiatus: petturid pakuvad tervisekassa töötajana ahvatlevaid hüvitisi

Tervisekassa tuletab taas meelde, et need, kes pöörduvad inimeste poole telefoni või kirja teel, tutvustavad ennast mõne konkreetse Tervisekassa töötajana ja pakuvad hüvitisi või soodustusi, on petturid. Kelmid küsivad PIN-koode, dokumendi numbrit või levitavad e-posti teel pahavara.