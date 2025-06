JOHAN-KRISTJAN KONOVALOV Linn vajab tõhusamaks toimimiseks uut esindushoonet Vabaduse platsi äärde

Praegusel linnavalitsusel on pikaajaline plaan hoida ja arendada neid väärtusi, mis teevad Viljandist suurepärase kodulinna. Eelkõige puudutab see meie üld- ja huvihariduse head käekäiku, aga ka üleüldist meeldiva elukeskkonna loomist. Tähtsal kohal on erasektori investeeringute positiivse mõju võimendamine.