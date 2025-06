Elektrilevi rikkekaardi andmetel oli kella 13.40 ajal linnas elektrita 307 ettevõtet või majapidamist. Ettevõtte kommunikatsiooni- ja turundusjuhi Kristel Reilandi teatel on juhtunu põhjus maakaabli rike. "Brigaadid tegelevad rikkekoha otsimisega ja loodame elektrivarustuse taastada kahe tunni jooksul," teatas Reiland.

Uku keskuse juhataja Kristel Miilen ütles, et elekter kadus veidi pärast kella üht päeval. Kogu keskus evakueeriti, kliendid suunati majast välja ja uksed suleti. Majas on katkestuse ajal keskuse rentnike töötajad, kes on valmis tööd alustama kohe, kui elekter naaseb.