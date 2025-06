Suveooper on kasvanud igas suunas, aga sellega korraldajate plaanid ei piirdu

Viljandi Suveooper 6.0 leiab lauluväljakul aset eeloleval reedel ja laupäeval. Reedel on kavas ooperigala "Verdist ja Wagnerist "Vikerlasteni", mille puhul korraldajate sõnul lähtus valik dramaatilise ja koomilise koosmõjust. Gala keskmes on ooperimaailma suurkujude Giuseppe Verdi ja Richard Wagneri võimas muusika ning selle kõrvale asetatakse Eesti peaaegu 100 aasta vanune ooperitraditsioon: Eesti esimene ooper, Evald Aava "Vikerlased" lavastati aastal 1928.

Ooperipäevade ühe korraldaja Jüri Leiteni sõnul on tänavu varasemast kandvam roll videopildil. "Meil on ette valmistatud vaheklipid, milles me näeme, kuidas Verdi ja Wagner otsivad Viljandit," rääkis ta. Tänavu rahvusringhääling ooperipäevi ei salvesta ning sestap salvestavad korraldajad ise viie kaameraga. "Ilmakaardile vaadates on reedel küll jahedavõitu, aga vihma ei saja. Loodame kõige paremat!"