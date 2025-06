Viljandi uude haiglasse jõudis korraga üle saja voodi

Ligi 60 palatis hakkab olema kuni 130 voodikohta, kuid voodeid vajatakse rohkemgi, sest on veel erakorralise meditsiini osakonna jälgimisala, intensiivravi suur palat ja muid kohti, kus voodeid peab varuks olema. Näiteks on kogu taastusravi osakond ehitatud nii, et vajadusel saab töötajate kabinettidest lauad ja toolid välja viia ning muuta kabinetid kiiresti palatiteks. Kogu sellest majaosast saaks sel moel nakkusosakond.