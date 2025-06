Et vihma on üsna ohtralt tulnud, algas nädalavahetusel Soomaal väike üleujutus.

Talvine viies aastaaeg Soomaal on tavaline, aga varasuvel on see erakordne. Hiljutised paduvihmad on sealsetes jõgedes vee üle kallaste kergitanud ja praegu on võimalik sõita lootsikuga paikades, kuhu muidu juunis ei pääse.