Keelatud armastuse lugu avab pisarakanalid

Reedel esietendus Olustvere mõisa küünis Temufi teatri romantiline suveõhulavastus "Ma armastasin sakslast" – Tammsaare teosel põhinev lugu, mille on dramatiseerinud Elmo Nüganen. Lavastaja Peep Maasik on selle kohta öelnud, et meie aeg vajab ausaid lugusid tunnetest, mis ei allu seadustele, ja et inimeseks olemine ning selles peituvad julgus ja haprus on alati lavale toomist väärt.