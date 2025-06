GALERII Viljandimaa noored avasid malevasuve

Viljandlane Laura Luik, kelle eesmärk on oma töökust kasvatada, osaleb malevas teist aastat. Sinna jõudis ta tänu oma vendadele, kes enne teda malevas käisid ning sellega temaski huvi äratasid. Hea seltskond motiveeris Laura Luike malevaga liituma, kuid samas ei salanud ta, et ka rahal on suur roll. Ta nentis, et tänu malevas teenitud summale on edaspidi võimalik sõpradega kuhugi minna ja koos aega veeta.