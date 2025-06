MERILIN PIIPUU Tee XXI sajandi raamatukoguni

Eestis on kokku peaaegu 900 raamatukogu, mis teeb raamatukogudest kõige ulatuslikuma avaliku teenuse võrgustiku. Ükski teine asutus ei too riiki ja kultuuri Eesti elanikule niivõrd lähedale. Raamatukogu teenuseid kasutas 2024. aastal 701 000 inimest, aastas tegid raamatukogud ligi 12 miljonit laenutust. See on hea meeldetuletus, kuivõrd olulised ja laia haardega raamatukogud tegelikult on.