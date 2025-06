Vallamajas löödi Alli Laande eestvõttel perelaul lahti ja siis tutvustati oma tuleku põhjusi. Mulgi kultuuri instituudi inimestel on kavas kõik Mulgimaa vallamajad Kulla leerimajast ühes võetud lipuga läbi käia, et tutvustada peagi algavat esimest Mulgi lipu kampaaniat ja üksiti anda kätte sümboolne võlakiri. Tänukirja mõõtu paberil on kirjas instituudi suuremate tegevuste tulemuste loetelu ja see on tänutäheks valdadele instituudi tegemiste toetamise eest.