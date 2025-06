Festivali peakorraldaja Priit Toobal kinnitas, et kava on tihe ning nagu juba kakskümmend kaheksa aastat on see valminud festivali kunstilise juhi Andres Uibo näpunäidete järgi.

"Festival on pühendatud heliloojatele Kappidele ning sellest lähtudes on kavas süvaklassika artiste, kes alati esitavad midagi meile oluliste heliloojate Kappide ja Mart Saare loomingust," rääkis Toobal. "Samas on kavas alati ka neid artiste, kes kõnetavad teistsugust publikut. Esmaspäeval avab Tääksi vesiveskis festivali Justament. Võiks küsida, et mida teeb Justament klassikalise muusika festivalil, aga ta on siin just sellepärast, et festivali publikut laiendada."