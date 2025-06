Enam kui veerand sajandit rahvast tantsitanud bänd tehisintellektiga koos töötamise pattu oma hingele ei võta

Üks bändi liikmeid Margus Põldsepp ütleb, et bänd on jätkuvalt panustanud eesti rahva traditsioonide säilitamisse ja tänapäeva kohandamisse. Et Põldsepp juhib Karksi-Nuia muusikakooli ja tema hoole all on mitu noorteansamblit, teab ta kinnitada, et järelkasvu pärast muretsema ei pea.