Pühapäeva lõunal Viljandi rannas valves olnud Maarja Suik ja Meril Koha tõdesid, et see nädalavahetus on esimene, mil järve ääres päriselt ka elu on. "Ilm on palju ilusam kui varem. Muidu oli vihm või külm ja siis meil suurt tööd teha ei olnud. See nädalavahetus on tõesti randa inimesi toonud."