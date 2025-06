"Külastajate tagasisidest on selgelt näha, et nüüdisaegset ja hügieenilist veevõtukohta on kaua oodatud. Loodame, et need muudatused teevad kalmistu külastamise ja hooldamise kõigile oluliselt mugavamaks," märkis Viljandi Vallahalduse juht Mati Valli. Lisaks uuendatakse kalmistu peatee ja kabeliesine kate ning paigaldatakse uued pingid ja prügikastid. Oma koha leiavad ka kompostimahutid ja tööriistahoidikud.