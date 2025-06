Viiekilomeetrise jooksu võitis Viljandimaa mees Margus Hanni ajaga 17.38,2. "Minu arust see oli minu esimene võit sellel jooksul," ütles ta vahetult pärast finišisse saabumist ning lisas, et see on tema jaoks traditsiooniline jooks ja ta on olnud sellel küll teine, küll kolmas, küll neljas.