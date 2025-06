GENOTSIID Juuniküüditatu: ma ei andesta seda ilmaski

"See päev ei lähe mul kunagi meelest ära. See on mul siiani silme ees nagu tänane päev. Pool eesti rahvas sai kannatada. Ma ei andesta seda ilmaski. Varsti on mul 100 aastat käes, aga need olid noorusaastad, mis rikuti kõik ära. Terve elu oli selle tõttu rikutud," rääkis Sigrid Maasepp.