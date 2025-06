LIBA-SAKALA Mis on parajasti linnas põletavad teemad?

Harrison Ford-Sierra: Härra vuntside ja spordijakiga, mida te arvate sellest, et valitsus tahab hakata tooma Rootsist Tartu vanglasse sealseid kinnipeetavaid? Tartu pole Viljandist kuigi kaugel, kuidas see võib mõjutada meie kodulinna turvalisust?

Vuntside ja spordijakiga härra: Minu arust ei ole siin midagi karta, peaasi et vaesel ajal raha sisse tuleb. Paljudel minuvanustel on soojad mälestused svenssonitemaa pikanäpumeestest Fillest ja Rullest, mis neist nii ikka väga karta. Minu arust peaks Viljandi võimud ka proovima sinna suurde meepotti oma käppa sisse susata ja meilegi kasu hankima, mitte niisama passima ja pealt vaatama, kuidas suured rahad liiguvad. Kui meil on olemas Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia, siis miks ei võiks olla ka Tartu vanglal siin oma esindus? Kolledž või midagi ... Kahjuks lammutati omal ajal lolli peaga meie vana vangla ära ja tehti selle asemele kauplus. Ei osata ikka ette mõelda. Aga noh, näiteks lennukitehase ruumid jäävad nüüd noortest tühjaks, sinna võiks neid Rootsi vange mõned tosinad panna küll. Muidugi tuleks enne natukene valida, et siia tuleksid pigem sellised kunstilis-kultuurilise taustaga vangid nagu muukijad või kelmid nagu Viljandile kohane. Ka saaks neid siis kasutada näiteks abitööna veekeskuse ehitamisel.