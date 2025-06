Kõik parkijatele tuska teinud lipikud trahvi ei tähendanud

Hansapäevade ajal klaasipuhastaja vahelt leitud valge lipik trahviteate eelinfoga tekitas paljudes pahameelt. Nüüdseks on selge, et osa teadetest trahviks ei vormunud.

Hansapäevadest jäi nii mõnelgi autojuhil mõru mälestus kojamehe vahelt leitud trahvihoiatuse pärast. Linnavalitsus on nüüdseks läinud nädalavahetusel tehtud eelteadete arvu kokku löönud ja leidnud, et see ei erine märkimisväärselt tavapärasest.