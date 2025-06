Nüüd, mil Viljandi vallamaja on jälle Viiratsis, kolis vallavalitsus Viljandist sinna tagasi ka haruldase seifi, mida on ülikeeruline avada. Nimelt käib sellega kaasas neli võtit, aga esiotsa ei leia üles isegi lukuauke. Vallavanema sõnul on nii mõnigi seifi avada püüdnud inimene nentinud, et see uks ei käigi lahti.