Direktor Kaija Kits ütles, et tema kolme aasta pikkuse tööaja jooksul polnud enne juhtunud, et lõpetajatele oleks tulnud teha kaks aktust: kaks klassi lõunal ja kaks pärastlõunal. Tänavu teist võimalust polnud, sest kool soovis väga, et lõpetamisele mahuks iga lõpetaja kohta ka vähemalt kaks lähedast inimest.