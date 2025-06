Kersti Rattus Kunstnikule annab juhus niidi

Kuidas toimub nägemine ja mõtlemine ajus? Selle küsimusega on Kersti Rattus aastaid tegelenud. "Ilmakuulus Ameerika kunstiõpetaja Betty Edwards kirjutas sellest juba möödunud sajandi keskpaigas, aga toona need teadmised meieni veel ei jõudnud," märgib ta ning selgitab, et osa neist teooriaist on juba ka ümber ümber lükatud ja asemele on tulnud uued teadmised. "Aga see teema on mind viimased aastad kõige rohkem käivitanud ja minu meelest võiks see teisigi rohkem huvitada."