David Vseviov, kas mulle ainult tundub niimoodi või ongi praegune ajastu väga verejanuline, võrreldes mõne varasemaga?

​See paistab meile verejanulisem sellepärast, et neid vahendeid, mis lõpptulemusena toovad vere välja, on lihtsalt rohkem ja need on oma võimetelt efektiivsemad. Aga soov verd valada on paraku igavikuline.