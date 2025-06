Viimast korda kolmeaastast õpet pakkuval kutsekoolil sisseastujaid jagub

Viljandi kutseõppekeskusesse hakkas registreerimine 1. aprillist ning nagu kinnitas õppejuht Marge Hein, on seni läinud väga hästi. Ta märkis, et mais oli avalduste esitamine varasemate aastatega võrreldes veidi tagasihoidlikum, kuid põhikooli riigieksamite tõttu oli see ootuspärane "Arvasimegi, et õpilased keskenduvad esmalt eksamitele ja alles seejärel sisseastumisele, aga on näha, et vastuvõtt kulgeb tavapärases rütmis ja rühmad täituvad kenasti."