Viljandi spaahotelli rajamine jätkub kahe kuu pikkuse sundpuhkuse järel tuleval nädalal

Neljapäeval valitses ehitusobjektil vaikus. Kohal olid mõned töömehed, kes vedasid voolikuid ja tegid muid ettevalmistusi tuleval nädalal töö jätkamiseks. Foto: Marko Saarm

Küsimusele, kui suur on oht, et töö käigus võivad Viljandi järveäärse piirkonna eramud vajuma hakata, vastas Murmann, et Nordecon tugineb oma arvamustes ja järeldustes geotehniku ekspertarvamusele, mille kohaselt ei mõjuta vee äravõtmine ja hilisem tagasipanek pinnast rohkem kui mõni sentimeeter ning selle mõju on võrreldav igatalvise külmumise mõjuga.

Keskkonnaloa väljastamist vaidlustavat naabrit nõustanud kaheksanda kategooria volitatud ehitusinsener, mitme kõrgkooli õppejõud Mait Mets seevastu on seisukohal, et Nordecon seisab silmitsi Eestis üliharuldase nähtuse sufosiooniga. Selle tagajärjel võivad esineda väga suured vajumised ja pinnasemuutused, millega hakkamasaamine on keeruline protsess. Metsa hinnangul on võimalik, et Viljandi järve äärne ala ongi Eestis ainuke koht, kus ehitajatel on tulnud sufosiooniga tegemist teha.

Grossi Toidukaupade nime all tuntuks saanud ettevõttele OG Elektra enam kui 40 miljonit eurot maksma minev Viljandi spaahotelli ehitus pidi valmima 2027. aasta suvel. Tekkinud probleemide tõttu on ehitaja nüüdseks kaks kuud kaotanud. OG Elektra omanik Oleg Gross nentis paar nädalat tagasi Sakalale, et pärast ehitajaga lepingu sõlmimist on ta tajunud, et ehitusele püütakse igatpidi pidurit tõmmata, ehkki see ei ole kaugeltki äriline objekt.