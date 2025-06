Sellisel moel pakkus Kits oma lahkumise välja kohe, kui tuli avalikuks, et ta on saanud Põltsamaa abivallavanemaks. Kuni augustini töötab ta Põltsamaal veerandkoormusega ning on seega oma sõnul võimeline tegelema ka koolijuhtimisega, kuni uus direktor on paigas.