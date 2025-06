Viljandimaa kolmest klubist kaks hääletab Ragnar Klavani poolt, kolmas liikus Pelle Pohlaku kontrolli alla

Dokumenti liikmesklubide nimekirjaga jalgpalli liidu lehelt ei leia, samas kui näiteks võrkpalli- või kergejõustikuliidu liikmesklubide nimekiri on avalik ja kergesti leitav. Kui Sakala ajakirjanik pöördus jalgpalli liidu pressiosakonna poole, suunati ta oma päringuga edasi Spordiregistrisse. Nentimise peale, et Spordiregistris võivad andmed olla aegunud ja nimekirjas on ka klubisid, kes aktiivselt ei tegutse, vastas jalgpalli liidu avalike ja koostöösuhete osakonna juhataja Eva Nõmme kirjalikult: "Spordiregistri andmed ei ole aegunud, vaid uuenevad reaalajas. 106 klubi on Eesti jalgpalli liidu liikmed."

Neist 106 hääleõiguslikust klubist on Viljandimaalt Viljandi JK Tulevik, FC Mulgi ja FC Viljandi. Olgugi et alaliidu presidendi valimised on salajased, ütlesid kahe esimesena mainitud klubi esindajad, et nad annavad hääle Ragnar Klavanile. FC Viljandi esindaja jäi tabamatuks ning tuleb nentida, et selle klubi käekäik alates aprilli keskpaigast tekitab 19. juunil ees ootavaid valimisi silmas pidades küsimusi.